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Азиатские индексы - 20-05-22

Азиатские индексы - 20-05-22

ТОКИО, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.27% и составил 26739.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.93% и составил 1877.37 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.60% и составил 3146.57 пункта, а HANG SENG вырос на 2.96% и составил 20717.24 пункта.


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