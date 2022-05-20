Диверсант Гулиев признался, что пошел на диверсию в Карвачар по приказу вице- премьера Азербайджана

Азербайджанский диверсант Шахбаз Гулиев, который находился в заключении в Арцахе в 2014-2020 годах, представил примечательную информацию о диверсионных операциях в Карвачаре в 2014 году. Как сообщает Арменпресс, Шахбаз Гулиев в прямом эфире телеканала «Xural TV» заявил, что его и Дильхама Аскерова отправили в Карвачар по приказу тогдашнего вице-премьера Азербайджана Али Гасанова.

«Нас отправили в Карвачар из кабинета Али Гасанова. Дали нам оружие, гранаты и отправили в путь. Меня позвали и сказали: «Ты нужен государству». Сначала они хотели отправить меня одного. Я сказал: «Дильхам лучше знает эти места». В то время у Дильхама были проблемы с полицией в Шамкире. Его вывели из тюрьмы и заставили сопровождать меня», — сказал Гулиев.

29 июня 2014 г. вооруженные азербайджанцы Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев незаконно пересекли государственную границу Республики Арцах, после чего похитили и убили 17-летнего жителя Карвачара Смбата Цаканяна. Аскерова и Гулиева сопровождал третий человек, Гасан Гасанов, убивший майора Саргиса Абрамяна на трассе Варденис-Мартакерт и серьезно ранивший его спутницу Карине Давтян. Аскеров и Гулиев были задержаны в результате совместной операции полиции и вооруженных сил Арцаха, а Гасанов убит в перестрелке. Арцахский суд приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Согласно условиям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, 14 декабря 2020 года армянская сторона в рамках обмена пленными передала Аскерова и Гулиева Азербайджану.