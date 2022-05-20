В Арцахе планируется переход на полупрезидентскую систему правления

В Республике Арцах планируется осуществить переход на полупрезидентскую систему правления. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на проект концепции конституционных реформ Республики Арцах, опубликованный Комитетом по конституционным реформам при президенте Республики Арцах.

В нем, в частности, говорится: «Принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности Республики Арцах, современные вызовы, стоящие перед Республикой Арцах, такие как военное или чрезвычайное положение, в целях обеспечения гибкости системы государственного управления в чрезвычайных ситуациях предлагается преобразовать систему правления в полупрезидентскую систему».

В проекте концепции подчеркивается особенность полупрезидентской системы. В его основе два полюса: президент республики и премьер-министр, пользующийся доверием парламента. При полупрезидентской системе правления возможно обеспечить гибкость системы правления в кризисных ситуациях на конституционном уровне. При полупрезидентской системе правления исполнительную власть осуществляет правительство, деятельность которого возглавляет премьер-министр, также и деятельность 15 членов правительства. Президент, являясь гарантом суверенитета, независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Арцах, координирует деятельность государственных органов в сфере обороны, является главнокомандующим Вооруженными силами, председателем Совета безопасности.

Согласно действующей Конституции Республики Арцах, главой исполнительной власти является президент Республики. Правительство является коллегиальным органом исполнительной власти, обеспечивающим осуществление полномочий президента Республики. Правительство состоит из государственного министра, министров, которые назначаются и освобождаются от должности президентом Республики.

Принимая во внимание правовые и политические вопросы в сфере национальной безопасности, развязанные в ходе войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, а также правовые и политические вопросы в послевоенный период, предлагается решить конституционный статус Совета безопасности, его задачи, полномочия, а также предусмотреть порядок формирования и деятельности Совета безопасности.

Предлагается с учетом сложившейся военно-политической обстановки в Республике Арцах, а также в целях не препятствования деятельности органов государственной власти проводить общенациональные выборы поэтапно, в 2023 году провести парламентские выборы по пропорциональной системе, а президентские выборы в 2024 году. Вместе с тем, в целях обеспечения гибкости избирательного процесса предлагается сохранить за собой право избрания президента Республики в исключительных случаях, определив Конституцией Республики Арцах случаи осуществления этого полномочия.