Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 7:00 по московскому времени 21 мая, как передает Арменпресс, об этом сообщает государственная газовая компания Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт".

В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

Как сообщалось, Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа и намерена подать иск в арбитраж.

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.