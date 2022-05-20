В Турине проходит 132-я министерская сессия Совета Европы
В Турине началась работа 132-й министерской сессии Совета Европы. Как передает «Арменпресс», это сообщение распространило Министерство иностранных дел Республики Армения.
Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 19-20 мая будет находиться с рабочим визитом в Турине (Италия) для участия в 132-й министерской сессии Совета Европы.
В рамках визита министр Мирзоян также проведет двусторонние встречи со своими коллегами.
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