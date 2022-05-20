Литва содействует достижению соглашения между Арменией и Азербайджаном: Гитанас Науседа

Литва содействует достижению соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в совместном заявлении для СМИ после встречи с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Это первый визит президента Литвы в Армению. Гитанас Науседа отметил, что он впечатлен гостеприимством. Оа напомнил, что в 1991 году Литва первой признала независимость Армении.

«С тех пор мы поддерживаем ваши усилия, а также ваш переход к демократическим ценностям. Литва поддерживает проекты Восточного партнерства. Поддерживает интеграцию Армении в европейскую семью», - сказал Гитанас Науседа.

Президент Литвы приветствовал усилия правительства Армении, особенно в системе правосудия. «Мы хотим, чтобы вы продолжили этот путь демократии, который приведет к вашему социально-экономическому развитию», - сказал он.

Он коснулся и вопроса армяно-азербайджанских отношений. «Литва содействует достижению соглашения между Арменией и Азербайджаном», - сказал президент Литвы, подчеркнув, что на это направлены и усилия председателя СЕ Шарля Мишеля.

Он отметил, что утром у него была возможность возложить цветы к Мемориалу жертв Геноцида армян. «Это то, что никогда не должно повториться на этой планете», - сказал Науседа.

Он также коснулся ситуации в Украине и подчеркнул, что свобода чрезвычайно важна для всего демократического мира, добавив, что нужно всячески помогать украинцам.

Президент Литвы выразил уверенность, что его визит будет способствовать углублению отношений между Арменией и Литвой и между народами двух стран. Он видит в этом большой потенциал. Гитанас Науседа считает, что от сотрудничества в различных сферах двусторонних отношений - бизнесе, культуре, образовании и во многих других выиграют обе стороны.