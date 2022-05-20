С ознакомительным визитом в Гюмри находится Верховный комиссар ООН по правам человека на Южном Кавказе

Губернатор Ширака Назели Багдасарян приняла Верховного комиссара ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимира Школьникова, который находится в Гюмри с ознакомительным визитом. Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, в ходе встречи стороны коснулись вопросов, касающихся прав человека и демократии.

«Вопросы прав человека были основным направлением моей работы. Служа в законодательной власти, я была в Комиссии по защите прав человека, в центре моей работы были существующие в этой сфере проблемы, а сейчас мои усилия, как представителя исполнительной власти, направлены на решение проблем людей. Рада встрече с Вами и возможности обсудить вопросы, связанные с этой сферой», - сказала губернатор Ширака.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между территориальными органами и неправительственными организациями, проблемы представителей уязвимых групп, вынужденных переселенцев из Арцаха и семей пленных.

Владимир Школьников поблагодарил за теплый прием и отметил, что в центре особого внимания губернатора находятся права человека, подчеркнул значение реформ и предпринимаемых на региональном уровне шагов. Была достигнута договоренность о совместном решении существующих проблем.