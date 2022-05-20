Никол Пашинян направил новоизбранному президенту ОАЭ поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян направил новоизбранному президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Величество!

Шлю Вам теплые поздравления в связи с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов!

Уверен, что Вы и впредь будете использовать свой богатый опыт и мудрость как для дальнейшего развития дружественной нам страны, так и для укрепления атмосферы взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.

Мы высоко ценим армяно-эмиратские отношения, основанные на взаимном расположении, и готовы приложить все усилия для их последовательного углубления и расширения во благо наших дружественных народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на пути осуществления Вашей высокой миссии!

Ваше Величество, примите, пожалуйста, заверения в моем глубочайшем уважении».