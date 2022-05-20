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Приветствуем приверженность правительства Армении проведению демократических реформ: президент Литвы

Приветствуем приверженность правительства Армении проведению демократических реформ: президент Литвы

Литва приветствует приверженность правительства Армении проведению демократических реформ.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter записал президент Литвы Гитанас Науседа, который находится в Армении с официальным визитом. Он встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

«Проходит мой визит в Армению, которая является важным партнером ЕС в Кавказском регионе. Мы приветствуем приверженность правительства Армении осуществлению демократических реформ. Литва выступает за более тесное сотрудничество между ЕС и Арменией. Выражаю благодарность Ваагну Хачатуряну за теплый прием», - написал Гитанас Науседа.


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