Омбудсмен Армении на встрече с послом РФ подняла вопрос возвращения задерживаемых в Азербайджане военнопленных

20 мая Защитник прав человека РА Кристине Григорян приняла чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмене, посол поздравил г-жу Григорян с принятием этой ответственной миссии. Посол РФ подчеркнул важность эффективного сотрудничества с Омбудсменом Армении и подчеркнул свою готовность продолжать его.

Сергей Копыркин особо подчеркнул роль Защитника прав человека с точки зрения развития государственных институтов, а также надлежащего реагирования на происходящие в стране события и оценил усилия Защитника, направленные на гарантирование свободы собраний, происходящих в эти дни, и уважение и защиту прав человека.

Защитник Григорян коснулась актуальности вопроса возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, задерживаемых в Азербайджане, и подчеркнула ответственную роль Российской Федерации в этом вопросе. Омбудсмен представила проблемы безопасности, гуманитарные и социальные проблемы, выявленные в ходе регулярных встреч с семьями армянских военнопленных и гражданских лиц, задерживаемых в Азербайджане, с семьями без вести пропавших, а также с лицами, проживающими в приграничных общинах.

Омбудсмен выразила надежду, что российская сторона продолжит свои усилия по возвращению военнопленных и гражданских лиц.

Стороны подчеркнули значение тесного сотрудничества между учреждениями Защитника прав человека РА и Комиссара по правам человека РФ, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе и в рамках Евразийского альянса Омбудсменов.