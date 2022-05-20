Католикос Всех Армян утвердил выборы главы Восточной армянской епархии США

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин II, направил свое Патриаршее благословение и поздравления архимандриту Месропу Парсамяну в связи с его избранием главой епархии на патриаршем собрании епархии Армянской Апостольской Церкви США, состоявшемся 7 мая. Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестола.

Утверждая избрание архимандрита Месропа Парсамяна, Католикос Всех Армян пожелал ему усердного служения в выполнении возложенной на него высокой, ответственной миссии укрепления национальной и духовной жизни Восточной Епархии Армянской Апостольской Церкви США и в просвещении Святой Апостольской Церкви.