От техношколы Арцаха до лабораторий и игровых площадок: расширяется команда сторонников платформы «ReArmenia»

Команда сторонников платформы сторонников «ReArmenia», которая действует уже 6 месяцев, продолжает расширяется. К ней, создавая сильное и стабильное сообщество, уже присоединились более 2 000 сторонников. Посредством этой платформы, предлагающей технологические решения, запускается множество приложений для самых разных сфер. В частности, программа Арцахской техношколы «Мунк», для которой было собрано 70 млн драмов, и этим летом она распахнет свои двери для сотен детей, проживающих в Арцахе. В школах 5 сел Сюника появятся научные лаборатории, десятки наших соотечественников, принимавших участие в войне, проходят курсы переподготовки и т.д. «Арменпресс» беседовал с членом Попечительского совета «ReArmenia», директором компании «МеракиПал» Армине Мкртчян, с операционным директором платформы «ReArmenia» Артаком Григоряном о программах платформы, о предстоящих инициативах.

- Расскажите, как родилась идея создания платформы сотрудничества «ReArmenia». Почему, на Ваш взгляд, возникла необходимость в такой инициативе?

Армине Мкртчян: Идея создать платформу пришла сразу после войны. Каждый из нас во время войны участвовал в каких-то действиях, мы все столкнулись с проблемой, что одно и то же делалось разными группами, не было взаимосвязи. Содействие оказывалось небольшими группами и получалось так, что один человек мог воспользоваться многим, другой вообще ничего не получал, и так почти во всех сферах. В результате мы поняли, что необходимо создать место, где люди смогут озвучить увиденные проблемы, находить сторонников, с помощью которых можно будет решать эти проблемы.

- В чем заключается основная миссия платформы сотрудничества «ReArmenia»?

Артак Григорян: Цель создания платформы «ReArmenia» одна: объединить армян, сформировать в Армении заботящееся и действующее сообщество, которое будет стремиться к созданию справедливой и процветающей страны. Платформа «реАрмения» - это средство предложения технологических решений, которое позволяет реализовывать проекты в эффективном сотрудничестве.

- Кто стоит за созданием платформы сотрудничества «ReArmenia»?

Армине Мкртчян: Сообщества являются основой для создания платформы «ReArmenia». Идея исходила от Джеймса Туфенкяна, объединились компании Tufenkian Foundation, TCF, Global AM, Tech Note, Backbone и MerakiPal. Эти команды выступали в качестве инициативной группы, но в этом году количество команд и сообществ, задействованных в «ReArmenia», выросло настолько, что уже не имеет значения, кто стоял при создании.

- Платформа активно работает уже полгода, работая в разных направлениях. Скажите, пожалуйста, каких результатов Вы достигли. Сколько проектов Вы уже реализовали, и в каких направлениях?

Артак Григорян: На данный момент на платформе уже появилось 37 проектов. Финансирование организовано для 20 проектов, 17 из которых ищут и другие виды содействия, в виде книг, знаний, опыта или связей. В общей сложности проекты на платформе собрали около 520 000 долларов США. Хотя прошло еще недостаточно времени, чтобы подвести итоги, мы все же можем рассказать о некоторых интересных примерах. Благодаря сообществу «реАрмения» был осуществлен один из крупнейших краудфандингов в истории Армении, техношкола «Мунк» Арцаха, которая собрала 70 млн драмов и этим летом распахнет свои двери для сотен детей, проживающих в Арцахе. На армянском языке была издана первая, за последние 30 лет, книга об игре на фортепиано и т.д.

Одним из важных результатов является то, что к упомянутому процессу присоединились более 2 000 сторонников, сформировав вокруг «ReArmenia» стабильное, сильное сообщество. Хочу отметить, что на сайте ежемесячные отчеты по сбору средств представляются как донорам, так и другим членам сообщества.

Кто может представить свой проект на платформе и ждать содействия платформы?

Артак Григорян: Хороший вопрос. По сути, любая организация или лицо, достигшее 18 лет, может представить на платформе свой проект. Если речь идет о сборе средств, то необходимо иметь в Армении команду, способную решить эту проблему, и хорошо спланированный и документированный проект. Очень важно понять, каковы ожидания и цели команды при обращении к платформе, поскольку платформа не занимается грантовым финансированием или сбором средств для проектов, она предоставляет технологические инструменты для сбора средств. Поэтому команды или отдельные лица должны учитывать это обстоятельство и хорошо подготовиться к организации кампании по сбору средств.

- На платформе создан Попечительский совет. Проекты появляются на платформе после окончательного утверждения Попечительским советом. Каков принцип отбора проектов?

Армине Мкртчян: Помимо попечительского совета, на платформе есть и отраслевые консультативные группы, отвечающие за оценку проектов. Когда проект представляется «реАрмении», он тщательно изучается по нескольким направлениям. Сначала проект рассматривается отделом безопасности траста, который рассматривает его с финансовой и юридической точек зрения. Затем проект передается отраслевой консультативной группе, где он оценивается по трем критериям: есть ли упомянутая проблема, является ли упомянутое решение хорошим, сможет ли команда его реализовать? Затем подготавливается страница кампании проекта, и она появляется на платформе.

- Есть ли направления, проекты которых являются приоритетными?

Армине Мкртчян: Как таковых приоритетных сфер нет, но этого есть области, которые исключены с точки зрения платформы. Прежде всего, это относится к военным проектам. Поскольку важнейшей задачей «ReArmenia» является обеспечение абсолютной прозрачности проектов, что невозможно в военных проектах, такие проекты не могут попадать на платформу. Также исключаются проекты в области политики, религии или других подобных областей.

- Какие пробелы в различных сферах Вы обнаружили за время работы, которые хотели бы озвучить? Нехватка специалистов или качественного образования, обучающих программ, может необходимость повышения эффективности работы с соответствующими подразделениями?

Артак Григорян: Начнем с конца. В целом, с разными государственными органами ведется мало совместной работы, а в тех сферах, которыми мы занимаемся, в основном удается лишь сотрудничество. Недавно мы подписали Меморандум о сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара по делам диаспоры, а до этого с Научно-исследовательским центром по сохранению историко-культурного наследия в области охраны памятников.

Что касается пробелов, конечно, нам предстоит еще много работы, если бы не было пробелов, создание платформы «ReArmenia» было бы бессмысленным. Как вы упомянули, существует нехватка специалистов в различных областях, особенно в области управления проектами. В результате мы видим отсутствие эффективных и хорошо спланированных проектов, без правильных данных, верных решений и ряд неудачных проектов. Это может показаться банальным, но одной из самых больших проблем является практически полное отсутствие эффективного сотрудничества, что приводит к множеству проблем в различных сферах.

- Каковы будут приоритеты платформы сотрудничества в будущем? Есть ли какие-то планы на будущее?

Армине Мкртчян: Сегодня наша работа направлена на создание заботливого, сотрудничающего сообщества, потому что лишь объединившись, возможно решать проблемы сегодняшнего мира.

Анна Гзирян