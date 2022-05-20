В КНДР за сутки выявили еще 263 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР выявили не менее 263 370 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,24 млн. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 1,48 млн жителей, 754 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умерли два человека, общее число летальных исходов составляет 65. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

В четверг власти зарегистрировали 262 270 случаев повышенной температуры и один летальный исход. Суточный прирост инфицированных составляет менее 300 тыс. четвертый день подряд, в воскресенье власти народной республики отчитались о 392 тыс. больных.