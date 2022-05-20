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Европейские индексы - 19-05-22

Европейские индексы - 19-05-22

МОСКВА, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.90% и составил 13882.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.26% и составил 6272.71 пункта, британский FTSE снизился на 1.82% и составил 7302.74 пункта, а российский RTSI вырос на 2.73% и составил 1245.71 пункта.


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