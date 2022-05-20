На участке улицы Ленинградьян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе, произошел оползень
В Национальный центр управления кризисными ситуациями в 06:55 20 мая поступил сигнал тревоги, что в Ереване на участке улицы Ленинградьян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе, произошел обвал.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, Цицернакабердское шоссе в связи с обрушением перекрыто с обеих сторон.Других подробностей пока нет.
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