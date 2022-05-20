На участке улицы Ленинградьян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе, произошел оползень

В Национальный центр управления кризисными ситуациями в 06:55 20 мая поступил сигнал тревоги, что в Ереване на участке улицы Ленинградьян, ведущей к Цицернакабердскому шоссе, произошел обвал.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, Цицернакабердское шоссе в связи с обрушением перекрыто с обеих сторон.

Других подробностей пока нет.