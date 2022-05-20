Косово остается источником нестабильности Балкан: Турция и сюда поставляет свою военную продукцию

Наряду с украинским конфликтом обостряется и ситуация на Балканах, происходят события вокруг Косово. Вчера о намерении Приштины вступить в НАТО заявил самопровозглашенный премьер-министр Косово Альбин Курти. Премьер-министр назвал автономную область «самой демократически развитой страной региона», которая «немедленно поддержала» антироссийские санкции. Он обвинил Сербию в поддержке РФ, посоветовав западным странам обратить внимание на этот факт. Курти также приветствовал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский Союз и выразил надежду, что ЕС в этом году примет и заявку Косово.

Отметим, что 12 мая Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Этот шаг можно считать очередным инструментом давления на Сербию, учитывая, что это, пожалуй, единственная европейская страна, которая не ввела санкций против России. «Нам становится все труднее защищать наши национальные интересы. С того дня, как президент РФ в формальном правовом и политическом смысле объяснил, на чем основаны его действия в Украине, Запад упорно старается разрушить косовский узел, и тем самым перехватить у российского лидера аргументы по спору», - как передает Balkanist.ru, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с предстоятелем Сербской православной церкви Порфирием и с духовенством.

Заслуживает внимания и инициатива Косово по закупке турецкой военной продукции. 17 мая глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир и самопровозглашенный министр обороны Косово Арменд Мехай подписали в Анкаре договор о поставках и обслуживании товаров оборонной промышленности. Арменд Мехай заверил Турцию в своей приверженности целям евроинтеграции и членству в НАТО. По его словам, в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, самопровозглашенная республика не имеет права иметь собственную армию, однако, несмотря на это, силы безопасности Косово, преобразованные из освободительной армии Косово (признанной в Сербии террористической), приобретают атрибуты регулярной армии, участвуют в учениях НАТО, а также получают оружие от западных стран.

Давление на Сербию идет с разных сторон, оно и политическое, и экономическое. Возможно, результатом такого давления стало то, что в рамках седьмого Форума стратегии ЕС для Адриатического и Ионического регионов (EUSAIR) в Тиране (Албания) несколько дней назад министры стран-участниц, в том числе Сербии, подписали Тиранскую декларацию, осуждающую действия России, вторжение в Украину, и выразили приверженность «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». Следует отметить, что участниками форума были Греция, Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Сербия, а с этого года еще и Сан-Марино.

Несмотря на это, Вучич, выступая 15 мая в эфире одного из сербских телеканалов, отметил, что Сербия не поддастся давлению Запада, «ситуация может измениться только в том случае, если появится угроза убийства наших детей». По его словам, западные страны говорят, что не согласятся изменить границы Украины, в то время как они сами занимаются перерисовкой карты Сербии, признавая независимость Косово. Вучич также заявил, что в международных отношениях Сербия будет продолжать руководствоваться собственными интересами и придерживаться европейского пути. «Самая большая проблема Сербии в том, что она защищает свою территориальную целостность и не хочет принимать то, что вы (Запад) не позволяете Украине». Он подчеркнул, что Сербия не признает независимость Косово, и любой ценой будет защищать свою территориальную целостность. Помимо Запада, официальный Белград чувствует давление и с российской стороны, когда по разным поводам обращаются к прецеденту Косово и приводят в качестве примера для Донбасса. «Это несправедливо по отношению к нам, но это им выгодно. Я не уверен, что мы не сделали бы то же самое, используя жестокую политику Запада и нарушения международного права», - сказал Вучич.

В настоящее время Запад поставил задачу включить в свои структуры как можно больше «нейтральных» стран. В начале мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «все страны Западных Балкан должны как можно скорее вступить в ЕС». Возможно, раньше подходы в этом отношении были более жесткими, но в условиях противостояния с Россией предпочтения и приоритеты изменились. Сегодня изменилась и риторика. Есть намеки на открытие «зеленой дороги» для Албании и Северной Македонии, хотя до недавнего времени концепция членства в ЕС предусматривала более длительные и строгие процедуры. В результате жестких условий Сербия, Албания и Северная Македония начали бурно развивать свой «мини-Шенген» - открытый Балканский проект.

Лусине МХИТАРЯН