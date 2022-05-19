Сенат США утвердил помощь Украине на 40 миллиардов долларов

Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, за инициативу, ранее одобренную палатой представителей, уже проголосовал 51 из 100 сенаторов.

Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму до почти 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.