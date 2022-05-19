Парламент Швеции потребовал от правительства прекратить импорт нефти и газа из РФ

Шведский парламент обратился в четверг к правительству с призывом о принятии мер по прекращению импорта нефти и газа из России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе законодательного органа.

"Необходимо принять меры, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, не в последнюю очередь ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть. Правительство должно изучить, какой импорт происходит сегодня. После этого следует рассмотреть различные юридически и практически возможные альтернативы - как с точки зрения срочных, так и более долгосрочных мер по обеспечению энергоснабжения Швеции", - отмечено в сообщении.

В парламенте подчеркнули, что правительству Швеции необходимо продолжать в ЕС "линию, согласно которой европейская зависимость от российских энергоресурсов должна быть прекращена как можно скорее". Кроме того, кабмину предлагается добиваться разработки нормативно-правовой базы "для маркировки происхождения ископаемой энергии, в первую очередь ее географического происхождения".

По информации правительства, 2,7% электроэнергии в Швеции производится из природного газа, половина этого объема может поступать из России. Согласно данным Центрального статистического бюро Швеции (SCB), основными поставщиками природного газа являются Дания (80,3%) и Германия (18,1%), откуда берут газ эти две страны, ЦСБ не уточняет. По данным Шведского энергетического агентства, в 2020 году доля российского импорта сырой нефти в Швецию составила 5 процентов.