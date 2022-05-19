Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве посредника для разрешения ситуации на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает МИД Исламской республики по итогам переговоров.

"Исламская республика Иран, основываясь на отличных отношениях с Россией, поддерживает любые дипломатические попытки для урегулирования конфликта на Украине и имеет готовность для посредничества и помощи по разрешению этого кризиса", - говорится в сообщении иранского МИД в Telegram. Стороны во время разговора также обсудили двусторонние отношения, в том числе соглашение в области культуры и информационной безопасности.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию на Украине.