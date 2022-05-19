В Польше находятся 12,6 тысячи американских солдат: посол США

По меньшей мере 12,6 тысяч американских солдат находятся в Польше, как сообщил посол США в стране Марк Бжезинский, это наибольшее количеством за всю историю, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Я очень благодарен Польше за то, что принимает на своей территории так много американских войск. В данный момент на территории Польской Республики пребывает 12,6 тысяч солдат. Это больше, чем когда-либо в истории", - сказал Бжезинский, посещая в четверг международные военные учения Defender Europe.

Еще в начале текущего года в Польше было расквартировано лишь около четырех тысяч американских военнослужащих.