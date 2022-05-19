Участие Финляндии и Швеции укрепит НАТО: Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям членства в НАТО, и выразил уверенность в том, что их участие укрепит альянс.

"Они отвечают всем требованиям НАТО... Наличие двух новых членов НАТО на крайнем севере повысит безопасность нашего альянса, углубит сотрудничество в сфере безопасности", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он.

Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции на Украине.