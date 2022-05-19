Премьер-министр Армении с рабочим визитом посетит Брюссель: запланирована встреча Пашинян-Алиев-Мишель

Премьер-министр Никол Пашинян 22 мая с рабочим визитом посетит Брюссель. В тот же день премьер-министр проведет беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в

Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.