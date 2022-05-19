Утвержден тендерный пакет на строительство дороги М1 Ереван-Гюмри-Бавра программы Север-Юг

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна сегодня состоялось очередное заседание Совета управления программ реконструкции и улучшения дорожного коридора Север-Юг, межгосударственной автомобильной дороги М-6, Ванадзор - Алаверди - граница Грузии (участок км 38+450 км 90 + 191), Инвестиционной программы стабильного городского развития и программы модернизации северного коридора.

Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания был утвержден тендерный пакет на строительство дороги М1 Ереван-Гюмри-Бавра км 37+545 до км 71+435/около 34 км/ в рамках 2-го транша Инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг.

Напомним, что между Азиатским банком развития и Республикой Армения было подписано кредитное соглашение о предоставлении инвестиционного кредита для финансирования инвестиционной программы “Дорожный коридор Север-Юг” (Транш 2).

В рамках программы в течение 2021-2023 гг. планируется реализовать дорожно-строительные работы на участках М1 Ереван-Гюмри-Бавра, возле общины Агарак, км 29+600 до км 37+545 /около 8 км/ и М1 Ереван-Гюмри-Бавра, км 37 + 545 до км 71+ 435 /около 34 км/.

В ходе заседания Совета управления также были обсуждены другие вопросы.