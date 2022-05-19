Макрон не исключил, что украинский конфликт может распространиться на соседние страны
Франция не исключает, что украинский конфликт может распространиться на соседние страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг французский президент Эмманюэль Макрон, принимая в Елисейском дворце президента Молдавии Майю Санду.
"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон. Франция, по его словам, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдавии". "Конфликт на Украине представляет опасность для всего региона, включая Молдавию", - отметил президент Франции.
Молдавия, по его словам, "столкнулась со сложной гуманитарной ситуацией в связи с событиями на Украине". "Франция и ее партнеры сделают все, чтобы эта страна, принявшая десятки тысяч беженцев, смогла получить всю необходимую для этого помощь", - обещал Макрон.
Он отметил, что "французская помощь Молдавии будет долгосрочной". "Мы понимаем, что последствия кризиса будут сказываться еще долгое время", - подчеркнул французский лидер.
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