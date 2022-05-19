Генсек НАТО уверен, что альянс примет быстрое решение о членстве Швеции и Финляндии

Страны - члены НАТО смогут принять быстрое решение о вступлении в альянс Швеции и Финляндии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Дании.

"Я уверен, что мы быстро примем решение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что не впервые среди стран - членов НАТО появляются разногласия, подразумевая позицию Турции относительно членства этих двух стран. Но, по словам генсека, НАТО всегда находит решение.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.