Премьер-министр Пашинян принял представителей парламентской группы дружбы Италия-Армения

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей парламентской группы дружбы Италия-Армения: членов Палаты депутатов Джулио Чентемеро, Андреа Касу, Альвизе Маньеро и члена Сената Альберто Айролу.

Премьер-министр подчеркнул важность армяно-итальянских дружественных отношений и с теплотой вспомнил свой визит в Италию, в ходе которого была подтверждена приверженность Италии поддержке демократии Армении. Никол Пашинян высоко оценил деятельность групп дружбы и межпарламентское сотрудничество, которое дополняет усилия правительств двух стран. Премьер-министр выразил благодарность за принятие Палатой депутатов парламента Италии в апреле 2019 года резолюции о признании Геноцида армян.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководитель парламентской группы дружбы Италия-Армения Джулио Чентемеро отметил, что в Италии также с теплотой вспоминают визит премьер-министра Пашиняна и проведенные в его рамках мероприятия. Подчеркнув роль парламентской дипломатии и представляя членов делегации, он отметил, что в ее состав входят депутаты как правящей, так и оппозиционных партий, что свидетельствует о высокой оценке итальянского народа в отношении армянского народа. Джулио Чентемеро поделился результатами проведенных в нашей стране встреч, поговорил об успехах Армении в технологической сфере, центре креативных технологий “Тумо” и отметил, что армянская модель развития ИТ интересна для Италии.

Премьер-министр отметил, что ИТ является одной из динамично развивающихся сфер в Армении, и образование в целом является одним из стратегических направлений нашего развития, и, исходя из этого, правительство инициировало реформы в сфере образования и науки. Никол Пашинян представил подробности о реформе и предложил обменяться опытом и информацией.

В ходе встречи были затронуты вопросы обеспечения мира в регионе и урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Стороны обменялись мнениями о послевоенной ситуации, репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и сохранении армянского культурно-исторического наследия в Арцахе. Премьер-министр подчеркнул важность принятой итальянским парламентом в марте 2022 года резолюции о необходимости возвращения армянских военнопленных и принятого итальянскими парламентариями во время развязанной Азербайджаном войны 2020 года заявления.

Никол Пашинян подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ принципов, и Армения выступает за региональную мирную повестку, которая, однако, не может быть односторонней. Премьер-министр Армении подчеркнул важность поддержки в этом процессе со стороны европейских партнеров, в том числе Италии, и их осуждения провокаций. Премьер-министр коснулся также процесса диалога Армения-Турция.

Депутаты парламентской группы дружбы Италия-Армения выразили свою поддержку Армении и армянскому народу в преодолении тяжелых испытаний и укреплении демократии. Они отметили, что будут решительно продолжать свою деятельность не только в направлении Италия-Армения, но и в направлении сближения связей ЕС-Армения, а также поддержат дружественный армянский народ.