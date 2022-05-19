Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-05-22

ЕРЕВАН, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 мая, курс доллара США вырос на 1.91 драмa и составил 459.40 драм. Курс евро вырос на 2.88 драмa и составил 484.07 драм. Курс российского рубля вырос на 0.18 драмa и составил 7.40 драм. Курс британского фунта вырос на 3.88 драмa и составил 571.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 99.88 драмa и составила 26743.39 драм. Цена серебра сократилась на 0.36 драмa и составила 319.99 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.