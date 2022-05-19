Азиатские индексы - 19-05-22

ТОКИО, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.89% и составил 26402.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.31% и составил 1860.08 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.36% и составил 3096.96 пункта, а HANG SENG снизился на 2.54% и составил 20120.68 пункта.