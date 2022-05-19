Председатель НС Армении принял парламентскую делегацию Италии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 19 мая принял делегацию во главе с членом Палаты депутатов парламента Италии, руководителем действующего в рамках Межпарламентского союза (МПС) отдела по связям Италия-Армения Джулио Чентемеро.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече подчеркнуты активизация армяно-итальянского взаимодействия, парламентской дипломатии, роль групп дружбы. Председатель НС отметил, что действующая в НС группа дружбы Армения-Италия традиционно является одной из самых многочисленных, и отрадно, что в итальянском парламенте, помимо группы дружбы с Арменией, также функционирует отдел двусторонних отношений Италия-Армения в рамках МПС. А.Симонян выразил признательность за многочисленные заявления и призывы с осуждением 44-дневной войны и азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха в 2020 г. Он особо выделил резолюцию Палаты депутатов Италии от 2 марта 2021 г., призывающую Азербайджан освободить армянских военнопленных.

Председатель НС в завершение встречи передал теплые приветствия спикеру Палаты депутатов Италии Роберто Фико, выразив надежду, что запланированный визит в Армению состоится, и армяно-итальянские межпарламентские дружественные отношения и впредь будут развиваться.