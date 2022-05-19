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В Ереване состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

В Ереване состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил, что заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 6 июня в Ереване.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Интерфакс».

«6 июня в Ереване состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ», - сообщил Вячеслав Володин на заседании Госдумы.


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