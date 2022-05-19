Геноцид понтийских и малоазийских греков был осуществлен вместе с Геноцидом армян и в продолжение: посол РА в Греции

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида понтийских греков и греков Малой Азии. Как передает «Арменпресс», в сообщении на странице посла в Facebook, в частности, говорится:

«19 мая мы отмечаем одну из самых трагических и позорных страниц в истории человечества ХХ века, День памяти жертв Геноцида понтийских греков и греков Малой Азии, одной из величайших катастроф начала ХХ века, совершенной в Османской империи.

Геноцид понтийских греков и греков Малой Азии был заранее спланирован младотурецкими властями, он осуществлялся параллельно с Геноцидом армян. Геноцид греков, имевший место в 1916-1923 годах, унес более 350 000 жизней.

Лучший способ увековечить память о жертвах Геноцида - помнить о жертвах. Национальное собрание Республики Армения 24 марта 2015 года единогласно приняло заявление, осуждающее геноцид греков и ассирийцев в Османской империи, решительно отказавшись от турецкого отрицания геноцида, от международного признания и осуждения этих геноцидов.

Конечной целью борьбы за международное признание Геноцида армян, геноцида греков и ассирийцев является восстановление справедливости, а также предотвращение подобных преступлений. К сожалению, этнические чистки продолжаются во многих частях мира. Всего два года назад проживающие в Арцахе армяне в результате проводимой Азербайджаном политики геноцида вновь подверглись этнической чистке.

Для претворения в жизнь девиза «Никогда больше» необходимо объединить потенциал всех армян, всех друзей армянского народа, и решительно и безоговорочно осудить риторику, сеющую ненависть и атмосферу геноцида.

Помним и склоняем головы».