В Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому Александру Невскому, передает агентство УНИАН.

"Дерусификация продолжается. В Харькове снесли памятник Александру Невскому", – говорится в подписи под видео, размещенным в Telegram-канале УНИАН.

На кадрах 18-секундного видеоролика можно увидеть, как памятник стаскивают с постамента с помощью грузовика.

Памятник установили в 2004 году в период торжеств по случаю празднования 350-летия Харькова,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти проводят принудительную ассимиляцию русскоговорящего населения. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

Ранее радио Sputnik сообщило об открытии уголовного дела по факту сноса памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове.