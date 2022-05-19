Компания IDS Borjomi International готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии контролируемая ею компания официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией", - сказано в заявлении.