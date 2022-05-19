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Производитель "Боржоми" готов безвозмездно передать компанию правительству Грузии

Производитель "Боржоми" готов безвозмездно передать компанию правительству Грузии

Компания IDS Borjomi International готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии контролируемая ею компания официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией", - сказано в заявлении.


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