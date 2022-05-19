Армяне Арцаха должны иметь гарантии безопасности и защиту прав: секретарь СБ Армении

Безопасность и защита прав армян Арцаха являются приоритетом для армянской стороны, и Армения ведет переговоры с этой повесткой дня.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, коснувшись позиции армянской стороны по статусу Арцаха.

«Безопасность и защита прав является приоритетом, то есть наши соотечественники, проживающие в Арцахе, должны иметь гарантии безопасности и защиту прав. И из этого должен исходить статус Арцаха. С этой повесткой мы и идем на переговоры», - сказал Григорян.