Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО на восточном фланге
14:07, 19 Май, 2022
Власти Польши выступают за строительство военных баз для размещения на восточном фланге НАТО легких подразделений альянса на постоянной основе. Об этом заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Польского института по международным делам.
По его словам, "в странах на восточном фланге НАТО должны быть созданы постоянные базы". "Польша готова строить такие базы", - указал он, подчеркнув, что эти базы "были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - добавил Моравецкий.
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