Предложенные Арменией и Азербайджаном пакеты необходимо объединить, после чего начать переговоры: секретарь СБ

Позиция армянской стороны по-прежнему заключается в том, что предложенные обеими сторонами пакеты по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном следует объединить, после чего начать переговоры по мирной повестке дня.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Очевидно, что наш подход к мирной повестке заключался в том, что пакеты, предложенные Азербайджаном и Арменией, должны быть объединены, и в результате должны начаться переговоры по мирной повестке. Естественно, мы подняли этот вопрос в Брюсселе. И увидели, что Азербайджан также считает, что нам нужно двигаться вперед. Но в последнее время были публичные заявления по этому поводу», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза отметил, что армянская сторона надеется когда-нибудь прийти к общему мнению по мирной повестке дня. «Мирная повестка дня не может быть односторонней, она должна быть двусторонней. И эта двусторонняя логика должна включать в себя эти два пакета предложений, которые следует объединить для продвижения вперед по этой повестке дня», - сказал он. Григорян добавил, что они продолжат работу.

«Мы с самого начала понимали, что мирный процесс - это сложный процесс, но мы будем продолжать работать в этом направлении. Наша повестка дня остается прежней, мы постараемся двигаться вперед», - заключил он.