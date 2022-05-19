ООН снизила прогноз роста мировой экономики в 2022-2023 гг. до 3,1%

ООН снизила прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,1% с предполагавшихся в январе 4%, в основном, из-за событий на Украине.

Глобальная инфляция, как ожидается, в этом году достигнет 6,7%, что более чем вдвое превосходит средний показатель за период 2010-2020 гг., который составлял 2,9%.

В 2023 году прогнозируется рост глобального ВВП на 3,1% против ожидавшихся ранее 3,5%,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мировая экономика, не успевшая полностью восстановиться после спада, связанного с пандемией, может оказаться на пороге нового кризиса в 2022 году, - сообщается в докладе, подготовленном Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. Отмечается, что военный конфликт на Украине "практически перечеркнул" процесс восстановления после пандемии, начавшийся в 2021 году.