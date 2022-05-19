По части анклавов Азербайджан пока не представил правовых оснований: секретарь СБ Армении

С армянской стороны есть правовые основания на анклавы, находящиеся на территории Азербайджана, Азербайджан же еще не представил никаких правовых оснований.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

Один из журналистов напомнил, что с азербайджанской стороны появляются заявления, что в Армении есть анклавы, которые в процессе демаркации должны быть переданы Азербайджану.

Григорян ответил, что Азербайджан еще не представил никаких правовых оснований на эти анклаве. «Между тем с армянской стороны есть правовые основания на анклавы, находящиеся на территории Азербайджана. Позиция Армении по этому вопросу остается следующей: мы ожидаем, если Азербайджан поднимет такие вопросы, то должен предоставить правовые основы на эти анклавы», - сказал Армен Григорян.