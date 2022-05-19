Российские партнеры всегда получали исчерпывающие ответы на вопросы о биолабораториях в Армении: Армен Григорян

Между Арменией и Россией подписан Меморандум о биологической безопасности, и все вопросы, поднимаемые российскими партнерами, всегда получали исчерпывающие ответы. Такие лаборатории в Армении нацелены на обслуживание только интересов Армении, там работают только граждане Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, касаясь распространенной информации, что в Армении есть проблемы с биобезопасностью, и у российской стороны есть вопросы по этому поводу.

Армен Григорян также сообщил, что по распоряжению премьер-министра РА создана рабочая группа, которая координирует сферу биобезопасности внутри Армении. Работу этой рабочей группы координирует секретарь Совета безопасности.

«Рабочая группа интенсивно работает со всеми нашими международными партнерами. В свое время специалисты России были в Армении, и армянская сторона дала исчерпывающие ответы на все вопросы этих специалистов», - сказал Григорян.

По словам секретаря Совета безопасности, во всех лабораториях Армении работают только граждане РА. «Эти лаборатории действуют в соответствии с законодательством Армении и призваны служить только интересам Армении. Кроме того, вопросы биобезопасности всегда были в повестке сотрудничества Советов безопасности Армении и Российской Федерации. Все вопросы, которые поднимали наши российские партнеры, всегда получали исчерпывающие ответы», - сказал он.

Григорян сообщил, что недавно руководитель Аппарата СБ РА Айк Петросян, был в Москве, где с межведомственной комиссией обсудил все имеющиеся вопросы, в том числе и вопросы углубления сотрудничества между Арменией и Россией в сфере биобезопасности. Он отметил, что между Арменией и Россией подписан Меморандум по биобезопасности. Сотрудничество регулируется и этим меморандумом. Меморандум был подписан в прошлом году.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы положения этого меморандума стали реальностью. Армения продолжает работать со всеми своими партнерами в области биобезопасности для дальнейшего повышения способности страны реагировать на различные угрозы. Мы осуществляем это сотрудничество на основе прозрачности и высоких международных стандартов», - заверил Григорян.