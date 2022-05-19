Свыше 770 боевиков националистического подразделения "Азов" сдались в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе за прошедшие сутки, всего сложили оружие уже 1 730 человек. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1 730 боевиков, в том числе 80 раненых", - сказал Конашенков.

Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медицинских учреждениях в Новоазовске и Донецке, уточнил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о начале сдачи в плен националистов и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь".

Бои за город продолжались почти два месяца и завершились победой российских и донецких сил. 21 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с полным освобождением Мариуполя. Тогда же глава государства приказал отказаться от штурма завода и заблокировать предприятие "так, чтобы муха не пролетела". К тому моменту на "Азовстали", по информации российских военных, оставались более 2 тыс. человек - примерно треть изначального гарнизона города.