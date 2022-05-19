Секретарь СБ Армении опроверг слухи, об обращении к лидерам ОДКБ за помощью в разгоне антиправительственных демонстраций

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян опроверг слухи о том, что премьер-министр Никол Пашинян обратился к лидерам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с митингами оппозиции и акциями неповиновения в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Армен Григорян на брифинге с журналистами после заседания правительства, касаясь данного вопроса, заявил:

«В последнее время поток ложных слухов о премьер-министре усилился и на международном уровне. Естественно, эти слухи ложные. Хочу заявить, что премьер-министр Пашинян всегда, во всех внутриполитических вопросах Армении опирался на волю армянского народа. Даже во время серьезного кризиса, возникшего после 9 ноября, он полагался лишь на волю народа, выход из кризиса видел в рамках внутриполитических институциональных возможностей».

Что касается акций неповиновения оппозиции, секретарь Совбеза подчеркнул, что организаторы митингов уже более месяца реализуют свое право на проведение акций протеста, а контроль их проведения в рамках закона осуществляет Полиции РА.