Правительство выделило 5,6 млрд драмов на реализацию субвенционных программ на 2022 год

В целях развития экономической и социальной инфраструктуры общин РА правительство РА выделило 5,6 млрд драмов на реализацию субвенционных программ на 2022 год. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства министр территориальной инфраструктуры РА Гнел Саносян сообщил, что в соответствии с законодательством в 25 общинах Армении реализовано 29 программ, 26 из которых были обсуждены, утверждены в 2021 году, 3 - в 2020 году. «Речь идет о 790 млн драмов. Все проекты завершены. Выделяя эту сумму, мы выполним обязательства правительства перед подрядчиками в пропорциональном отношении», - сказал он.

Премьер-министр РА Никол Пашинян добавил, что правительство пакеты субсидирует поэтапно.

Премьер-министр представил уже реализованные программы в Арагацотнской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской, Вайоцдзорской и Тавушской областях.