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Шольц: Германия не будет делать шагов, которые вовлекут НАТО в конфликт на Украине

Шольц: Германия не будет делать шагов, которые вовлекут НАТО в конфликт на Украине

 Германия не будет делать шагов, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Он сказал, что "не будет одиночных шагов Германии". "Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной войны", - добавил канцлер. "Помогать обороняться стране, которая подверглась нападению, - тут нет эскалации", - добавил Шольц,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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