США признают право населения Нагорного Карабаха определять свое будущее: интервью посла США «Арменпресс»

Соединенные Штаты убеждены, что для мирного, демократического и благополучного будущего региона Южного Кавказа ключевым является переговорное, всеобъемлющее и стабильное урегулирование всех неурегулированных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси в эксклюзивном интервью «Арменпресс» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки.

«Безусловно, позиция США заключается в том, что вопрос статуса Нагорного Карабаха остается нерешенным», - сказала она, подчеркнув, что военного решения конфликта не существует.

По словам посла, право народов на самоопределение является ключевым фактором, но не единственным международно признанным принципом достижения всеобъемлющего мира. В этом смысле Вашингтон убежден, что вопросы, лежащие в основе затянувшегося конфликта, должны решаться путем переговоров и всеобъемлющего решения, основанного на международно признанных принципах территориальной целостности, самоопределения народов и неприменения силы.

Линн Трейси подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и готовы сотрудничать в двустороннем формате и со странами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

- Госпожа посол, благодарю Вас зая то, что приняли наше приглашение на интервью. Я впервые имею честь встретиться с Вами лично. Благодарю за эту прекрасную возможность.

- Я в свою очередь благодарю «Арменпресс» за эту возможность, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

- Госпожи Трейси, в январе 2019 года, узнав о назначении Вас послом США в Армении, изучив Вашу биографию, в своей статье я охарактеризовал Вас как смелую женщину, как героического дипломата, служившего в Кабуле, в Афганистана, а затем в Пешаваре, в Пакистане. Я знаю, что в то время Вы подвергались нападкам экстремистских группировок «Аль-Каида» и «Талибан». На Вас в Пешаваре в августе 2008 года, где вы возглавляли консульство США, даже было совершено нападение. Но не оставили свой пост, решили остаться и завершить свою миссию, несмотря на все угрозы, за что год спустя, в 2009 году, вы были награждены Медалью за героизм госсекретаря США. Как Вы себя чувствуете в Армении, имея такой богатый профессиональный опыт, какова дипломатическая миссия в нашем регионе по сравнению с Афганистаном и Пакистаном, и как Вы охарактеризовали бы три года дипломатической миссии в Ереване?

- За всю мою дипломатическую карьеру, до назначения послом США в Армении, у меня, безусловно, была возможность служить в ряде сложных, но и замечательных мест. В каждой стране есть свои трудности и возможности, но я также извлекла ценные уроки из дипломатического опыта, полученного в разных условиях.

Как вы заметили, последние два года были сложным периодом для Армении. Армянский народ, кроме пандемии COVID-19, нарушившей деятельность и жизнь во всем мире, в 2020 году столкнулся и с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, закончившихся непрочным прекращением огня. Это, безусловно, повлияло и на мою службу в качестве посла США в Армении, но также подтвердило значение дипломатии и, в частности, прочность армяно-американских отношений.

Несмотря на эти трудности, для меня большая честь служить здесь послом США, работать над важными вопросами для народов наших двух стран и встречать на этом пути много замечательных людей.

- В этом году Армения и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Соединенные Штаты были одной из первых стран в мире, признавших независимость Республики Армения 25 декабря 1991 года, когда президент Джордж Буш в послании американскому народу объявил о распаде Советского Союза. Но история подтверждает, что армяно-американские отношения имеют гораздо более глубокие корни. Итак, как Вы охарактеризовали бы межгосударственные отношения Армения-США и, в более широком смысле - армяно-американские связи в этот важный юбилей?

- Как вы отметили, Армения и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, но сотрудничество между нашими народами началось намного раньше. Мы добились больших успехов в нашей сфере сотрудничества с Арменией с 1991 года или с восстановления независимости Армении, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся.

Соединенные Штаты ценят партнерство с Арменией, основанное на общих демократических ценностях, и продолжают намечать дальнейшие позитивные изменения в армяно-американских отношениях. Соединенные Штаты полны решимости поддерживать программу демократических и экономических реформ Армении и быть партнером Армении в достижении этих целей. Наша поддержка включает в себя различные сферы, включая укрепление демократических институтов, борьбу с коррупцией, правоохранительные реформы, стимулирование инклюзивного экономического роста, обеспечение международной безопасности и урегулирования региональных конфликтов и оказание гуманитарной помощи.

- И чего мы достигли за 30-лет установления дипломатических отношений? Каковы перспективы на ближайшие десятилетия?

- Мы стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и тот путь, который армянский народ избрал в 2018 году и вновь подтвердил в 2021 году, во время парламентских выборов.

- 23 марта состоялась вторая онлайн сессия Стратегического диалога США-Армения, в ходе которой, по сообщению посольства США, должностные лица с обеих сторон обсудили текущее сотрудничество в области обороны и безопасности и пути расширения сотрудничества для решения общих вызовов. Учитывая послевоенные вызовы Армении в области обороны и безопасности, следует отметить, что подобные обсуждения между Арменией и США проходят на высоком уровне. Могут ли такие обсуждения открывать новые перспективы для расширения армяно-американского сотрудничества?

- Демократия и верховенство права лежат в основе армяно-американских отношений, но этим повестка нашего позитивного сотрудничества не ограничивается. Содействие устойчивому и инклюзивному экономическому росту, увеличение торговли и инвестиций, обеспечение региональной и международной безопасности, энергетической безопасности, ответственное управление природными ресурсами, борьба с эпидемией COVID-19, инвестиции в человеческие ресурсы посредством образования и повышения квалификации кадров - все это широкое и всестороннее направление армяно-американского сотрудничества, над укреплением которого мы продолжаем работать. Армяно-американский стратегический диалог, обобщающий все аспекты нашего сотрудничества, подчеркивает ценность и важность сотрудничества между нашими двумя странами.

- В целом, какова основная цель армяно-американского стратегического диалога, куда он ведет, иными словами, могут ли начатые обсуждения иметь ожидаемый результат?

- Мы рассматриваем армяно-американский стратегический диалог не только как механизм для обеспечения конкретных результатов, но и как диалоговую платформу высокого уровня между нашими двумя правительствами, посредством которой мы подчеркиваем нашу приверженность укреплению двусторонних отношений. В рамках этого диалога мы можем обсудить многие компоненты нашего сотрудничества, такие как обеспечение экономического процветания, продвижение реформы правосудия, продвижение демократии и прав человека, а также укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности.

- Еще в 2018 году Комиссия Конгресса по армянским вопросам в письме призвала Государственный департамент США поднять армяно-американские отношения, основанные на общих интересах, общих ценностях и крепкой дружбе между двумя народами на стратегический уровень.

- Мы ценим наше сотрудничество с Арменией, в основе которого лежат наши общие ценности, а в истоках - многолетние связи наших народов. Стратегический диалог подчеркивает нашу приверженность совместной работе в направлении демократических и экономических реформ в Армении.

- По данным Статистического комитета РА, в 2021 г. двусторонний товарооборот между Республикой Армения и США составил более 219 миллионов долларов. Как Вы оцениваете динамику развития двусторонних торгово-экономических отношений в последние годы? Видите ли Вы дальнейшие перспективы расширения сотрудничества в этой сфере?

- Мы поддерживаем экономический рост и безопасность Армении, чтобы число вовлеченных в экономику и получающих от нее выгоды было больше. Мы также работаем над укреплением экономического управления, повышением конкурентоспособности, либерализацией и конкурентоспособностью энергетического рынка, решением водных проблем, наращиванием потенциала в областях с потенциалом роста, таких как - туризм, сельское хозяйство, высокие технологии и над устранением несоответствий на рынке труда.

- После известных политических изменений, произошедших в Армении в 2018 году, одним из наиболее поднимаемых вопросов в контексте армяно-американских обсуждений было то, что Соединенные Штаты должны реагировать на происходящие в Армении демократические изменения, существенно увеличивая свою поддержку демократическому и экономическому развитию Армении, поскольку страна движется в том направлении развития, которое США поощряли за последние 25 лет. Произошли ли значительные изменения в подходе Вашингтона к Армении после этих событий, включая поддержку США политических, экономических и других реформ в Армении?

- С момента обретения Арменией независимости США поддерживали реализацию демократических устремлений Армении. Это делалось не потому, что демократия идеальна для нас, а потому, что мы знаем, сколько сил и энергии нужно, чтобы сохранить и защитить ее. В основе этой проблемы лежит создание и поддержание сильных демократических институтов, установление верховенства закона, предоставление инклюзивных экономических возможностей для всех, расширение доступа к образованию и социальная защита уязвимых групп. Это процесс, который требует единства, решительности, выдержки перед лицом вызовов, возникающих на пути к прогрессу.

Мы поддерживаем усилия правительства Республики Армения, направленные на реализацию чаяний армянского народа: демократические институты, защита прав человека и труда, безопасность, инклюзивная экономика и верховенство права.

За 30 лет США выделили около 3 миллиардов долларов на улучшение жизни людей в Армении. После смены власти в 2018 году содействие Агентства США по международному развитию (USAID) Армении увеличилось на 88%, после событий апреля-мая 2018 года - на 88%. Соединенные Штаты были первым государством, оказавшим избирательную поддержку Армении. Правительство США в 2021 году выделило Армении 76 миллионов долларов на неотложные нужды, экономическую безопасность, демократию, права человека и управление, безопасность, социальные программы и программы по правам человека.

- 28 марта из Вашингтона поступила информация, что администрация президента Байдена в 2023 году предложила в проекте госбюджета выделить Армении помощь на сумму около 24 млн долларов, что на 21 млн долларов меньше, чем в 2022 году. О помощи Арцаху и речи нет. Однако в прессе и в социальных сетях публикуются противоречивые сведения и комментарии по этому поводу, а некоторые авторы говорят, что это не точная цифра. Поэтому я хотел бы уточнить, какова точная сумма предлагаемой финансовой помощи, и если администрация приняла решение уменьшить эту помощь, то по какой причине? Возможно ли, что эта сумма увеличится в результате ожидаемых в Конгрессе дискуссий и процедур?

- Я рада, что вы затронули этот вопрос, так как существуют некоторые заблуждения по этому поводу. Бюджетный процесс в США достаточно сложен и предполагает различные бюджетные предложения, за которыми следуют обсуждения, после чего Конгресс принимает окончательное решение. Сумма на 2023 финансовый год еще не подтверждена, поэтому мы не можем сравнить ее с 2022 финансовым годом. Однако могу однозначно заявить, что наша приверженность продолжению сотрудничества с Арменией для продвижения общих демократических ценностей остается неизменной.

- В 2019 году правительство США приняло решение прекратить финансирование программы разминирования в Арцахе, но в 2022 году пакет, предоставленный Армении из государственного бюджета, также включал дополнительную помощь в размере 2 миллионов долларов на то, чтобы провести разминирование после широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Армения и Арцаха в 2020 году. Есть ли вероятность возобновления программы разминирования Арцаха?

- Правительство США через посредством свейю партнерской организации Halo-Trust оказало помощь в разминировании территорий Нагорного Карабаха. Программа закончилась в 2020 году, когда Halo-Trust сообщила, что довольно большой процент территорий разминирован. Мы продолжаем думать над тем, как мы можем помочь пострадавшим от недавнего конфликта.

- Кстати, поскольку Вы родились и выросли в Барбертоне, штат Огайо, эта часть Вашей биографии вызвала у меня теплые воспоминания, поскольку Огайо был первым штатом США, который я посетил в 2016 году для освещения финальных выборов Госдепартамента. Это была одна из моих лучших и самых запоминающихся поездок, так как она помогла мне улучшить свои языковые познания, профессиональные навыки и мировоззрение в целом. Посредством таких программ иностранные участники имеют возможность познакомиться с самой мощной экономикой мира, одной из самых известных и образцовых демократических моделей в мире, американской демократией, увидеть на практике, как она работает, в том числе как проходят выборы в одной из самых демократичных стран мира. Они могут принести эти знания в свою страну и дать пользу своему государству и обществу. И поскольку, я полагаю, такие программы занимают значительную часть международных отношений США, в том числе отношений между США и Арменией, интересно узнать, какие новые программы посольство США планирует предложить армянскому гражданскому обществу, СМИ и политическому классу в будущем?

- Благодарю за вопрос. Ваш опыт показывает, почему нам необходимо укреплять контакты между людьми. Личные знакомства помогают достичь более высокого уровня взаимопонимания, что находит отражение в более широком сообществе и на уровне целых государств.

Посольство способствует развитию контактов между людьми с помощью различных средств, включая программы английского языка, образовательные программы, инициативы по сохранению культуры в Армении, а также программы обмена, которые позволяют гражданам Армении посещать Соединенные Штаты Америки и взаимодействовать с соответствующими американскими кругами.

Среди наших многочисленных программ хотелось бы выделить новую магистерскую программу по американистике, сформированную в результате сотрудничества между Ереванским государственным университетом и Аризонским университетом, первый набор которой состоялся осенью прошлого года.

- В связи с нагорно-карабахской проблемой, подтверждаете ли Вы Вашу многократно выраженную позицию, что Соединенные Штаты после 44-дневной войны нагорно-карабахский конфликт не считают решенным, пока не будет разрешен вопрос статуса Нагорного Карабаха, и что проблема должна получить всеобъемлющее решение. Правильно ли я понимаю позицию Вашингтона, что статус Арцаха должен определяться на основе известных принципов, согласованных под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ?

- Конечно, позиция США такова, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха до сих пор остается нерешенным. Мы по прежнему считаем, что проблемы, находящиеся в основе устойчивого напряжения и приведшие к военным действиям 2020 года, должны решаться путем переговоров и всеобъемлющего решения, принимая за основу международно признанные принципы территориальной целостности, самоопределения народов и неприменения силы. Выступаем за продолжение мирных переговоров и готовы к взаимодействию в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сопредседатели Минской группы не должны заниматься Нагорным Карабахом, так как Азербайджан уже решил за них этот вопрос. Руководство Азербайджана неоднократно озвучивало эту идею, причем в весьма агрессивном и презрительном тоне, что зафиксировано в официальных заявлениях и в пресс-релизах. Так как же возобновить мирный процесс по Нагорному Карабаху, учитывая деструктивную позицию Азербайджана в отношении Минской группы? Какие шаги США собираются предпринять в этом направлении?

- Подчеркну, что военного решения конфликта нет. Соединенные Штаты по-прежнему привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе. Это также включает в себя использование механизмов прямой связи для поиска комплексных решений всех нерешенных вопросов и нормализации отношений путем подписания всеобъемлющего мирного соглашения. Соединенные Штаты готовы поддержать эти усилия Армении и Азербайджана, в том числе в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении прочного и всеобъемлющего мира.

- Как Вы оцениваете действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, в том числе в 2020 году? Нарушения режима прекращения огня от 9 ноября, военное вторжение в село Парух Аскеранского района, провоцирование гуманитарного кризиса в Арцахе различными способами, такими как регулярные перебои с поставками газа, попытки вооруженных сил Азербайджана запугать население посредством угроз из громкоговорителей в селе Храморт в Аскеране, а также действия, направленные на непрерывное и последовательное уничтожение армянского культурного наследия Арцаха, о чем были многочисленные местные и международные сообщения, в том числе и резолюция Европарламента от 10 марта об уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе. Согласны ли Вы с оценкой, что Азербайджан проводит явную политику этнической чистки в Нагорном Карабахе? О каком статусе Арцаха в составе Азербайджана вообще может идти речь, когда жизни живущих там людей угрожает реальная опасность?

- Как мы уже упоминали, такие действия, как недавнее прекращение поставок газа и передвижение азербайджанских войск на линии соприкосновения, вызывают беспокойство. В телефонном разговоре с премьер-министром Николом Пашиняном 5 апреля госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул важность недопущения дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Для деэскалации ситуации Армения и Азербайджан должны использовать прямые средства связи.

- Какие шаги могут предпринять Соединенные Штаты для защиты жизненно важных и основных прав коренных жителей Арцаха? В конце концов, демократия и права человека находятся на переднем крае внешней политики США, не так ли?

- Как я сказала ранее, мы по-прежнему считаем, что переговорное, всеобъемлющее и прочное урегулирование всех нерешенных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или его последствиями, является ключом к мирному, демократическому и процветающему будущему региона. Право народов на самоопределение является ключевым фактором, но не единственным международно признанным принципом достижения этой цели, и в контексте всеобъемлющего урегулирования конфликта США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, признает роль народа Нагорного Карабаха в определении своего будущего.

- Вы встречались с родными военнопленных, содержащихся в Азербайджане. Есть ли прогресс в вопросе их возвращении?

- Да, 29 марта я встретилась с родными пленных армянских военнослужащих. Присутствовали родные как без вести пропавших, так и военнослужащих, приговоренных к длительным срокам заключения в Азербайджане. Мы призываем освободить всех заключенных и, учитывая страдания семей, не имеющих сведений о местонахождении и судьбе своих родных, увеличить усилия, направленные на получение информации о без вести пропавших военнослужащих, в том числе с 1990-х годов.

- Принимая во внимание итоги встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 6 апреля в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, какова позиция Соединенных Штатов относительно диалога на высоком уровне, начатого с целью урегулирования двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном, и переговорного процесса, направленного на разблокирование транспортного и экономического сообщения в регионе?

- Мы приветствовали встречу премьер-министра Пашиняна и президента Алиева в Брюсселе 6 апреля как положительный момент для подготовки к мирным переговорам и формированию двусторонней комиссии по делимитации границы. Соединенные Штаты по-прежнему привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе. Как заявил госсекретарь в ходе телефонных разговоров с лидерами двух стран 5 апреля, мы продолжаем призывать к продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и подтверждаем, что Соединенные Штаты готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ для оказания помощи этим странам в достижении прочного и всеобъемлющего мира.

- Какие перспективы Вы видите в вопросе нормализации отношений между Арменией и Турцией, учитывая новый диалог между Ереваном и Анкарой? Насколько я помню, Америка всегда выступала за нормализацию отношений между Арменией и Турцией, особенно при известном процессе «футбольной дипломатии». Поддерживает ли правительство США эти новые переговоры, учитывая текущую региональную и геополитическую ситуацию?

- Соединенные Штаты поддерживают диалог между Турцией и Арменией, который может привести к нормализации отношений между двумя соседними странами, что важно для будущего этих двух стран и для стабильности на Кавказе. Позиция США давно заключалась и заключается в том, что нормализация отношений должна происходить без предварительных условий и без других вопросов, в том числе, не увязывая их с переговорами по Нагорному Карабаху.

- Историческое заявление президента США Джо Байдена о признании Геноцида армян стало одним из самых запоминающихся событий прошедшего года для Армении и армяно-американских отношений. Это заявление было очень важно для армян не только ради справедливости, но и потому, что США имеют большое влияние во всем мире, в том числе и в международных отношениях. Так стоит ли ожидать, что этот шаг президента Байден, направлен на признание и осуждение резни более 1,5 миллионов армян всем международным сообществом, включая и Турцию, как геноцид, как преступление против человечности?

- Президент привержен содействию уважению прав человека во всем мире и недопущению повторения подобных злодеяний. Принятие исторических фактов здесь существенно. Как сказано в послании президента, мы отдаем дань уважения 1,5 миллионам жертв Геноцида армян в последние годы существования Османской империи. Соединенные Штаты уважают стойкость и решимость армян, которые нашли убежище в различных частях мира в результате этой трагедии. Согласно сообщению от 24 апреля, США отдают дань памяти жертвам Геноцида армян и не ищут виновных. Мы поощряем и приветствуем усилия по признанию и учету болезненных страниц истории, что является важным шагом на пути к созданию основ более справедливого и терпимого будущего.

- Очень интересно услышать и узнать от Вас об общей внутренней социальной, социально-экономической, общественно-политической ситуации в США на сегодняшний день. Я имею в виду, что в последние несколько лет Соединенные Штаты также столкнулись с множеством сложных проблем, включая эпидемию коронавируса, углубление общественной поляризации после президентских выборов 2016 года, кульминацией которых, вероятно, стал прошлогодний штурм здания Конгресса. О чем, по вашему мнению, должно знать армянское общество?

- Благодарю. Действительно, последние несколько лет принесли некоторые вызовы, в том числе и те, которые вы перечислили, но в то же время они продемонстрировали стойкость американского народа и нашей демократической системы правления.

Пандемия создала поистине беспрецедентные проблемы не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, затронув все, от здравоохранения до образования и мировой экономики. Конечно, мы должны признать, что и мы понесли потери и осознать, что эпидемия еще не закончилась. Но мы не должны забывать и о гибкой реакцию и быстрой и правильной ориентацию, которые помогли бороться с этим заболеванием. В частности, путем разработки новых вакцин и препаратов в рекордно короткие сроки, со временем адаптируясь к реалиям эпидемии и к новой ситуации, и в итоге вышли из этой ситуации более жизнестойкими и сильными. Несмотря на многочисленные общественные дебаты, более двух третей населения США в настоящее время полностью вакцинированы, и во многом благодаря усилиям США вакцина от COVID-19 теперь широко доступна во всем мире.

Еще одна тема, которую я хочу затронуть, - изменение климата. По мере того, как мы все больше осознаем воздействие изменения климата, мы видим, что мы, как общество, начинаем иначе думать о своем будущем в контексте изменения климата. Многие американцы уже испытывают определенные проявления изменения климата, такие как продолжительная жара, дефицит, засухи, лесные пожары, наводнения и ураганы. В то же время растет осознание того, что изменение климата представляет собой угрозу для будущего страны и что необходимо сделать больше для устранения коренных причин изменения климата. Эта тенденция, безусловно, сохранится, поскольку последствия изменения климата становятся все более и более заметными. Могу сказать, что Государственный департамент США рассматривает преодоление климатического кризиса как ключевой вопрос внешней политики, дипломатии и национальной безопасности США.

Этой осенью состоятся промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей США, и я хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты привержены демократии. Наша приверженность сильна и основана на нашем собственном опыте демократии, который не идеален, но мы всегда стремимся сделать наш союз более совершенным. Я не закрываю глаза на проблемы, стоящие перед Соединенными Штатами, но я убеждена, что демократия может наилучшим образом обеспечить решение самых серьезных проблем современности и наметить путь к прогрессу не только для Соединенных Штатов, но и для Армении.

- И последний вопрос. Будут ли мероприятия, посвященные 30-летию армяно-американских дипломатических отношений?

- Наша кампания, посвященная тридцатилетнему юбилею наших отношений, стартовала еще со Дня независимости Армении - 21 сентября. Мы приглашаем вас и ваших читателей следить за нашей страницей в Facebook, где мы рассказываем о наиболее важных достижениях наших отношений, представляем наблюдения бывших послов США в Армении и нашу текущую работу. Я также надеюсь, что в День независимости США мы сможем провести прием и достойно отпраздновать 30-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами.

Интервью вел Арам Саркисян

Фото Геворга Перкуперкяна