ЕС подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества с властями Армении в различных сферах

18 мая в Брюсселе состоялось четвертое заседание Совета партнерства Армения-Европейский союз (ЕС), первое с момента вступления в силу 1 марта 2021 года Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел РА, встреча состоялась в особо сложном международном контексте, который в плане безопасности и экономической стабильности создал множество вызовов как для Армении, так и для ЕС.

Совет партнерства обсудил ход реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве, охватывающего широкий спектр направлений сотрудничества в политической, экономической и торговой сферах, и приветствовал достигнутый прогресс. ЕС приветствовал приверженность Армении реализации соглашения, высоко оценил проведенные реформы и призвал правительство продолжать свою программу реформ во благо граждан Армении, которую ЕС полностью поддерживает.

Совет партнерства подтвердил общую приверженность Армении правам человека, основным свободам, верховенству закона и демократическим принципам. Совет партнерства приветствовал достижения в реализации Национальной стратегии судебной реформы Армении и Национальной стратегии по борьбе с коррупцией, признав при этом, что проблемы все еще остаются. ЕС ведет конструктивный политический диалог с Арменией, оказывая значительное финансовое и техническое содействие этим реформам. ЕС привержен сотрудничеству с Арменией для достижения дальнейшего прогресса в направлении свободы СМИ и слова, а также борьбы с дискриминацией.

Касаясь транспортной сферы, Совет партнерства приветствовал подписание Соглашения об общем авиационном пространстве от 15 ноября 2021 года. Благодаря этому соглашению обе стороны участвуют в процессе повышения авиационной безопасности Армении, что может постепенно привести к включению Армении в авиационный рынок ЕС с новыми возможностями воздушного транспорта, более прямым сообщением и экономическими выгодами для обеих сторон.

В Совете партнерства отметили, что после прекращения действияОбобщенной системы льгот Армения больше не может использовать льготные условия выхода на рынок ЕС, предлагаемые системой. Однако было подчеркнуто, что, хотя Соглашение не предусматривает преференциальных тарифов на торговлю товарами, оно имеет потенциал для облегчения двусторонних торговых потоков, который необходимо реализовать в полной мере.

Совет партнерства согласился с тем, что ядерная безопасность является приоритетом, отметив в этом отношении прогресс и приверженность Армении полному выполнению Национального плана действий Армении в рамках поддерживаемого ЕС процесса стресс-тестирования. Совет подтвердил важность борьбы с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением и МАГАТЭ. С этой целью ЕС приветствовал обновленные цели Национального плана действий Армении и призвал Армению принять долгосрочную стратегию развития с низким уровнем выбросов с целью достижения климатической нейтральности к 2050 году в соответствии с обязательствами ЕС.

Совет партнерства приветствовал сотрудничество Армения-ЕС в сфере занятости и образования, подчеркнув необходимость внесения поправок в Трудовой кодекс для профсоюзов работодателей, чтобы привести законодательную базу Армении в большее соответствие с Конвенциями Международной организации труда.

ЕС приветствовал усилия Армении по принятию новой образовательной стратегии и подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества с властями Армении в области образования, обучения и молодежных стратегий.

Совет партнерства выразил удовлетворение успешным сотрудничеством в рамках программы Erasmus+, приветствовал участие Армении в программе ЕС «Горизонт Европа», что позволит продолжить участие армянских исследователей и исследовательских организаций в европейских научно-исследовательских и инновационных проектах.

Совет партнерства принял к сведению готовность Армении начать диалог с ЕС по либерализации визового режима. ЕС зафиксировал успешную реализацию Соглашения об упрощении визового режима и соглашений о реадмиссии в целом и предложил Армении продолжить усилия.

Совет партнерства подчеркнул важность Восточного партнерства как важной платформы для сотрудничества. Совет подтвердил, что фундаментальные вопросы демократии, надлежащего управления, верховенства закона, борьбы с коррупцией, прав человека и гендерного равенства остаются в центре политики Восточного партнерства.

Совет партнерства отметил, что Армения выиграет от программы реконструкции, устойчивости и реформ Восточного партнерства, а также от амбициозного экономического и инвестиционного плана ЕС и Армении, который будет способствовать созданию рабочих мест и стимулированию роста занятости, взаимосвязанности, а также экологическому и цифровому переходу, образованию и развитию южных регионов.

В преддверии заседания Совета Партнерства ЕС опубликовал доклад о реализации партнерства в Армении и отношениях ЕС-Армения с момента заседания Совета Партнерства в декабре 2020 года. Он подчеркивает прогресс Армении в реализации Соглашения и ключевую роль ЕС в оказании содействия процессу.

На Совете партнерства председательствовал министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, делегацию ЕС возглавлял вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель. На встрече также присутствовал Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеи.