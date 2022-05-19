Япония предоставит Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды

Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды. Об этом в четверг сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

"К настоящему моменту мы выделили Украине $300 млн финансовой поддержки. Было принято решение удвоить эту сумму и довести до $600 млн", - отметил он. Глава японского правительства добавил, что ситуация на Украине продолжает оставаться очень сложной и подчеркнул, что "Япония, как часть G7, должна продолжить поддержку Украины",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кисида также заявил, что подробно изложит шаги по поддержке украинской стороны в ходе предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом, который на следующей неделе посетит Японию, а также в ходе саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) с участием лидеров Японии, Соединенных Штатов, Австралии и Индии, который также пройдет в Токио.