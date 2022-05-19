Ожидаем содействия ЕС мирному процессу в соответствии с мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ: министр ИД Армении

Совет партнерства Армения-Евросоюз - действительно уникальная площадка, где проходят глубокие обсуждения, где обмениваются мнениями по различным темам, начиная с конкретных аспектов двусторонней повестки Армения-ЕС, и заканчивая региональными и политическими вопросами. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами накануне заседания Совета партнерства Армения-Евросоюз заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, ожидая, что в соответствии с уже установленными традициями состоится открытый и всеобъемлющий диалог.

«Рад, что нахожусь сегодня здесь, в Брюсселе, и должен председательствовать на четвертом заседании Совета партнерства Армения-ЕС. Очень приятно, что, несмотря на существующие реалии и многочисленные вызовы, нам удается обеспечивать непрерывность наших переговоров и сотрудничества на разных уровнях. Примечательно, что в этом году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Евросоюзом. Символично и то, что этом году исполняется год со дня вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС. Мы, конечно, обсудим и ход реализации этого соглашения. Сегодня мы поговорим также о ситуации на Южном Кавказе, о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, процессе всеобъемлющего и длительного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И мы рассчитываем на содействие ЕС мирному процессу в соответствии с мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сегодня будут обсуждаться нерешенные гуманитарные вопросы, в частности, вопрос освобождения армянских военнопленных и заложников, а также другие вопросы, связанные с защитой армянского культурного наследия и нагорно-карабахским конфликтом. В целом, я хотел бы отметить, что сегодняшняя встреча является еще одним важным шагом к более крепкому взаимопониманию, партнерству, а также к более высокому уровню мира и благополучия для наших граждан», - сказал Арарат Мирзоян в своей вступительной речи, затем он ответил на вопросы.

Вопрос: Пожалуйста, проясните один вопрос. Ереван представил свое видение мира с Азербайджаном, предложив обсудить права и безопасность людей, проживающих в Нагорном Карабахе. Говоря о готовности Азербайджана, готов ли Баку начать переговоры на основе этого предложения?

Арарат Мирзоян: Как вы сказали, мы опубликовали наше видение мирного процесса. И мы с самого начала говорили, что в предложенных Азербайджаном пунктах нет ничего неприемлемого для армянской стороны, но эти пункты не затрагивают всей возможной повестки ожидаемого мирного соглашения, всего комплекса существующих проблем. И в этом плане для нас важно обсудить вопросы прав и безопасности в Нагорном Карабахе, а также статуса Нагорного Карабаха. Считаем, что эти переговоры по мирному договору могут быть продолжены в рамках мандата в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Пока мы не услышали положительного ответа от Азербайджана по этим пунктам. Но вы знаете, что, предпринимаются все усилия, чтобы сделать эти переговоры возможными. Так что я могу лишь подчеркнуть нашу готовность, нашу приверженность миру и стабильности в нашем регионе. Но для этого нужна готовность обеих сторон.

Вопрос: Еще один дополнительный вопрос. Вы сказали, что первая встреча по демаркации границы между Арменией Азербайджаном запланирована на май. Однако, вчера и позавчера, 16 и 17 мая, эта встреча не состоялась. Могу ли я спросить, почему?

Арарат Мирзоян: Вы правы, встреча не состоялась, но могу вас заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать. И я надеюсь, что встреча, наконец, состоится в ближайшие дни или недели.