В КНДР за сутки выявили еще 262 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР выявили не менее 262 270 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило 1,97 млн. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Из общего числа больных лихорадкой поправились 1,23 млн жителей, 740 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 63. Как поясняет агентство Yonhap, власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны. В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.