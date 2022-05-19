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Европейские индексы - 18-05-22

Европейские индексы - 18-05-22

МОСКВА, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.26% и составил 14007.76 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.20% и составил 6352.94 пункта, британский FTSE снизился на 1.07% и составил 7438.09 пункта, а российский RTSI вырос на 0.98% и составил 1212.57 пункта.


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