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Шольц примет участие в экономическом форуме в Давосе

Шольц примет участие в экономическом форуме в Давосе

Канцлер Германии Олаф Шольц отправится 26 мая в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме (World Economic Forum). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

"В первой половине дня канцлер выступит с речью на пленарном заседании, кроме того, он проведет обмен мнениями с представителями бизнеса", - отметила Хофман.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 26 мая.


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